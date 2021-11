Falcao García dejó un mensaje tras salir con gol y lesión del Bernabéu

Falcao García dejó este domingo un mensaje a través de sus redes sociales, todo después de marcar en la derrota 2-1 frente al Real Madrid. Sin embargo no hizo referencia a la lesión que lo sacó de la cancha en 11 minutos. Tanto en Rayo Vallecano como en Selección Colombia están atentos a su evolución y se espera que este lunes se realice exámenes para saber si puede viajar o no a la doble jornada de Eliminatoria.

"No nos alcanzó. A seguir trabando para lo que viene", escribió el 'Tigre' a través de Instagram. Cabe recordar que el delantero colombiano ingresó a los 69 minutos en reemplazo de Nteka y a los 76' marcó de cabeza el descuento en el Bernabéu. Luego, al sentir una molestia en el aductor, pidió cambio sobre los 81 minutos.



Por ahora, la presencia de Falcao en la tricolor es duda, pero según su entrenador Andoni Iraola no se trataría de algo grave. "Yo creo que ha notado algo en el aductor. Él se conoce bien y nos ha avisado en cuanto ha notado alguna cosa. No creo que sea algo muy grave". Sin embargo, Colombia se medirá el jueves a Brasil y el martes siguiente a Paraguay, ¿le alcanzará al 'Tigre'?