¡Falcao, Falcao, Falcao! Se cumplen 23 años de su debut profesional

Dueño del corazón de todo un país, Falcao celebra 23 años de alegrías, desilusiones, gambetas, enganches y sobre todo muchos goles. El recuerdo de sus primeras celebraciones son la base de la motivación del referente de la Selección Colombia.

Enfrentó a las mejores defensas del mundo, levantó los trofeos más preciados en Europa y se ganó la admiración del mundo entero al demostrar su sentido humano. A pesar del apetito voraz por construir nuevos recuerdos, este domingo es imposible olvidar la primera patada que recibió siendo jugador profesional: “Con Lanceros en Tunja, adquirimos esa casilla del equipo profesional, lo fusionamos con Fair Play, yo era el primer entrenador del equipo y en esa época se podía alinear dos menores de edad, a Falcao le estábamos haciendo una proyección para Argentina; sin embargo, se le dio la oportunidad por las condiciones que tenía. En un partido contra Deportivo Pereira, un jugador se lesionó, y al mirar al banco le dije al preparador: - ponga a calentar a Falcao. El uniforme le quedaba grande y entró con una propiedad y una seguridad impresionante. Cogió dos balones, encaró por la mitad y 'lo aseguraron'. Le pegaron una patada y pensé que lo habían lesionado, con la seguridad que él ha tenido, siguió jugando normalmente”, así recuerda el profesor Hernán Pacheco, DT de Lanceros en el año 98, cuando Radamel Falcao hizo su estreno como futbolista.



El estadista y amigo de la familia García, Alvaro Peña, asegura que desde muy pequeño el artillero demostró sus condiciones: “venia de hacer muchos goles en el 99, del 96 al 99 hace 426 goles en las selecciones de fútbol de Bogotá, pintaba para ser una máquina, pintaba que iba a ser uno de los mejores. El día que lo veo, él jugaba con Santa Fe y marcó 11 goles en la cancha de los Chigüiros, dije, este va a ser un monstruo, y para razones el tiempo”.



Antes de ese anhelado debut Falcao jugó en Santa Fe, en un festival, el técnico era Carlos Pachón: “Recién llegados de Venezuela, el niño estaba muy pequeño, cuando empieza a jugar en Colombia, como el papá había jugado en Santa Fe, su primer equipo fue Santa Fe, en 1995. En el 96 juega en la selección Bogotá, juega con Santa Fe y en los Chiguiros, en el torneo de la Gaitana, hoy día donde queda la avenida Cali”, comentó Peña.



Los grandes jugadores se miden por los títulos personales y grupales: Campeonato en Argentina, en Portugal, de la Copa del Rey, de la Liga de Europa con el Porto y con el Atlético de Madrid y de la Supercopa de Europa con el Mónaco. Fue máximo goleador de la UEFA Europa League en 2011, Deportista del año por el diario El Tiempo en el mismo año y fue parte del Equipo del Año de la Liga BBVA en 2012.

Sin embargo, las leyendas se miden por el afecto de los hinchas, y desde que Falcao esté en la convocatoria es el jugador más buscado. Si está en cancha es el más coreado y si anota, sus goles son los más gritados, como es el caso de la épica remontada en eliminatorias contra Chile en 2014 o su primer gol en un mundial contra Polonia en 2018.



Pacheco hoy día es el coordinador deportivo de las categorías inferiores de Bogotá FC y dirige la categoría sub 20: “Radamel Falcao debutó a los trece años y 112 días jugando en Lanceros Boyacá, es el jugador más joven en un torneo de fútbol profesional en Colombia. Luego hizo gol, como a los 3 o 4 partidos, nosotros jugábamos 4-3-1-2, el hacía dupla con el argentino Edgar Leonardo Yrusta, gran persona y alternaban, se entendieron mucho y cada vez que entraban al área eran un peligro. Falcao, a pesar del 1,77, es uno de los mejores cabeceadores y hacían una dupla espectacular, un jugador interesante”, comenta con entusiasmo el DT que lo hizo debutar ese 28 de agosto del 99.



Pacheco soltó la perla: “Falcao tiene que hacer como los brasileros y retirarse en un equipo de Colombia, para que salga por la puerta grande, las lesiones lo están cogiendo, sería bueno que venga a Colombia y que se retire en Colombia, Millonarios es el equipo de sus amores”.

Una noticia soñada por todos los hinchas embajadores, pues Álvaro Peña dice que el sueño azul no es lejano: “A él lo descubren cuando le ven la motricidad, se distinguió desde muy niño, estuvo fuera del país 4 años, y luego lo llevamos a entrenar a Millonarios, con Radamel Enrique. El Chiqui García dijo que no, no lo vio, Falcao entrena y se enamora del juego de Jhon Mario Ramírez, me dicen que a estas alturas hasta él es socio de Millonarios, no se les haga raro que se retire acá, en ese entonces le dieron una pantaloneta de un número y la camiseta de otro número”.



Rayo Vallecano, Galatasaray, Mónaco, Chelsea, Manchester United, Atlético de Madrid, Porto y River Plate agradecen a Lanceros Boyacá y a su ex entrenador los 23 años de carrera futbolística del ‘tigre’. El estadio La Independencia de Tunja fue escenario para que una de las mayores glorias del deporte diera los primeros pasos de gigante.