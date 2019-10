Falcao, prácticamente descartado para clásico Besiktas vs Galatasaray

No son buenas las noticias para Falcao, quien nuevamente estaría ausente en un juego fundamental del Galatasaray por culpa de una molestia física.

El colombiano, cuyo último partido fue en Estambul contra PSG por la Champions League (caída 0-1), sigue al margen por un dolor en el talón de Aquiles, que ya le ha privado de otros duelos importantes.



Aunque era esperado para el duelo de este domingo contra Besiktas (11:00 a.m. hora colombiana), un duelo estelar de la Superliga de Turquía, la prensa local asegura que está casi descartado pues no hay señales de recuperación definitiva.



Allegados al club hablaban en las últimas horas de una posible explicación: "El evento del tendón es muy difícil, podría dar hasta 20 días de entrenamiento, el jugador necesita al menos 30 días para volver a estar disponible", decía el exjugador Erman Toroglu.



Lo cierto, según el diario Gunes, es que faltan seis días para cumplir ese plazo y el DT Fatih Terim ya habría decidido no correr riesgos. Por esa razón, su apuesta en la titular sería con Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Sofiane Feghouli (Emre Mor), Younes Belhanda, Ryan Babel y Florin Andone.



Precisamente Andone ha aprovechado la ausencia del colombiano para sumar confianza y ganarse un espacio entre los once, un obstáculo más para el momento del regreso del 'Tigre'.