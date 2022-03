Vuelve el fantasma: Falcao, descartado en Rayo por 'pequeña lesión'

Es un fantasma que viene, se toma un descanso, y de nuevo, en los peores momentos, reaparece: la historia de la vida de Radamel Falcao García y las lesiones en los últimos años.

El colombiano ha sido reportado por el técnico Andoni Iraola como baja para el partido de este jueves (3:00 p.m. hora colombiana) contra Real Betis, por la vuelta de la semifinal de la Copa Del Rey.



En rueda de prensa, el DT confirmó la baja aunque no quiso encender las alarmas y asegura que es todo más producto de la precaución.

"Radamel tiene una lesión muscular pequeñita y ahí no hay opción de poder arriesgar. El tema muscular hay que esperar a que cicatrice y hasta eso no podrá estar con nosotros", aseguró Iraola.



Lo cierto es que 'El Tigre será baja en un partido clave para un Rayo que ha venido perdiendo todo el protagonismo del arranque de la temporada, una situación a la que no es ajena Falcao, quien ha perdido la titularidad y ahora aparece por muy cortos periodos en el campo.