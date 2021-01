Falcao, en la puerta de salida: en Turquía hablan del futuro del Tigre

El presente deportivo de Radamel Falcao García no es bueno. El colombiano, quien llegó a Galatasaray en el 2019, ha visto cómo su carrera en el Viejo Continente va en caída, debido a las constantes molestias físicas.



El colombiano, de 34 años, sufrió una nueva lesión el pasado 2 de enero en el partido frente al Antalyaspor, la cual lo dejará por fuera de la canchas por varios días. Ante el suceso, el Tigre viajó a España, con autorización de Fatih Terim, DT de Galatasaray, para recuperarse de la mejor forma; sin embargo, en Turquía se habla del futuro del samario, pues aseguran que el club estaría contemplando venderlo, debido a su falta de continuidad.



La versión entregada por el medio Fotomac, explica que una parte de la directiva estaría inconforme con la situación del colombiano, razón por la que tomarían la decisión de venderlo, y de esta manera recuperar parte de la inversión.



"Galatasaray quiere deshacerse de su costo y apunta a ganar dinero vendiendo Falcao... Cuando se conoció que Falcao no había recibido ninguna oferta oficial y que la gerencia del Galatasaray quería rescindir el contrato del astro colombiano, no se llegó a un acuerdo", informó el portal.



No obstante, el único club que estaría interesado en el artillero, sería el Inter de Miami, por lo que el futuro de Falcao vuelve a ser vinculado con el conjunto que es propiedad de David Beckham.