¿Por qué a Inter Miami no le interesa Falcao? La prioridad de Beckham

Fue por mucho tiempo la primera opción. De hecho, el propio David Beckham lo mencionó en una visita a Bogotá. Parecía que los caminos del colombiano y el Inter Miami estaban destinados a cruzarse, pero de repente el interés se esfumó. ¿Qué pasó?

Varias cosas: los gruesos problemas de un equipo que no arranca en la MLS, la pandemia y su consecuente crisis económica, las lesiones frecuentes del colombiano, todo junto y adempas tres prioridades en la agenda del 'BeckBoy' que no están en Turquía sino en la Premier League.



Inter Miami ya no apunta a Falcao porque el plan es darle un toque cien por ciento británico, empezando por el entrenador, que sería un viejo amigo del jefe: Phil Neville. Los compañeros en el exitoso Manchester United de Fergusson ya tendrían un acuerdo total para la mudanza del inglés, quien no llegaría solo con su familia sino con dos fichajes de mucho peso: Jonas Lossl, del Everton, y, atentos, un volante creativo.



Neville estaría decidido a terminar un proceso de casi tres años al frente de la selección femenina de Inglaterra y Beckham está encantado de saber que le interesa reemplazar a Diego Alonso, el DT recientemente despedido.



Una vez asegurado el nuevo DT, lo siguiente es apostar por un arquero, que sería Lossl, quien está harto de ver cómo Olsen se ha colocado como segundo portero para Ancelotti en Everton, detrás de Pickford. Según Miami Herald, el jugador necesita competencia para apuntar a una Euro con la selección de Dinamarca y está ansioso por firmar cuanto antes.



Y aquí viene una sorpresa, que era prioridad para Beckham pero que en las últimas horas se esfumó. El británico quería a Mesut Ozil, pero el alemán prefirió ir al Fenerbahce tras finalizar su contrato en el Arsenal, de donde salió tan mal como era posible.



Ozil había sido vinculado antes con el D.C. United y LA Galaxy y se decía que Estados Unidos era una plataforma comercial muy atractiva para él, pero la oferta no se cristalizó y el jugador prefirió volver a su país de ascendencia, donde tendrá recibimiento de auténtico ídolo.



La caída de esa operación abre una puerta, difícil pero puerta al fin, para Falcao, aunque hay que reconocer que Inter Miami preferiría un goleador en mejor momento, incluso un nombre como Sergio Agüero, antes que el samario.



Lo que es seguro es que la prioridad, antes que un goleador, es un creador de juego, lo que en realidad se necesita para un Higuaín que sería el finalizador. Según el diario The Sun, que contaba con Ozil pero ya no estará, esta podría ser una alineación tipo del equipo de la MLS con los refuerzos incluidos:





Inter Miami Foto: Tomado de www.thesun.co.uk

¿Lugar para Falcao? No parece ser así. Se trata no solo de un jugador mayor (casi 35 años) sino que arrastra desde hace año y medio una serie de lesiones que lo han ido marginando en Galatasaray y que lo han convertido en un lujo costoso del que, según medios turcos, hay urgencia de desprenderse.



Le juega en contra su alto salario (cercano a los 5 millones de euros por temporada) y, por si fuera poco, un muy mal recuerdo en su paso por la Premier League, en Chelsea y Manchester Untied, equipos a los que llegó arrastrando también problemas físicos y siendo considerado una de las grandes decepciones de los últimos años. Si Beckham está mirando a su país para buscar soluciones a su pobre arranque deportivo en la MLS, sin duda ese precedente no le ayuda en nada al colombiano.



De Falcao se habló hace poco menos de un año en Miami y hasta circularon fotos con su nombre en la camiseta de Inter Miami. Pero, si las versiones son ciertas, ese ya no parece ser un destino. Como tampoco Portland, donde en las últimas horas lo descartaron. ¿A dónde irá de caza 'El Tigre'? Las opciones, en medio de la pandemia, no parecen ser tantas como quisieran él y Galatasaray.