Sí quieren a Falcao en MLS: lo confirma el presidente de Galatasaray

El futuro de Falcao parece estar cada vez más cerca de Estados Unidos y más lejos de Turquía.

A juzgar por las recientes declaraciones de Mustafa Cengiz, presidente de Galatasaray, el colombiano tiene mercado a pesar de las constantes lesiones que lo han afectado en el último año.



"Falcao se recuperará y volverá aquí... Si él quiere marcharse hay varios clubes que pretende ficharlo. También hay oferta desde Estados Unidos", declaró.



El directivo confirma de esta manera el interés del Portland Timbers de la MLS, que habría presentado una oferta en la que acepta costear el salario del atacante (cercano a los 5 millones de euros por temporada) pero si la transferencia entre clubes se da a costo cero.



En todo caso, para Cengiz la única posibilidad para Falcao no es el adiós y todavía es posible que se quede y tome revancha tras un año y medio marcado por als ausencias y los problemas físicos.



"Sesenta mil personas vinieron por Falcao para recibirlo en el aeropuerto. Fue un fichaje realizado a petición de los aficionados. Fue la reunión más grande en la historia de Estambul, excepto el 1 de mayo. Falcao no se pudo recuperar de la lesión", dijo.



Y añadió: "El Mónaco también se sorprendió por sus lesiones constantes. Se esforzó mucho en los primeros partidos, no estaba listo. Mónaco le ofreció 8 millones de euros, pero se negó".



El futuro del atacante es tema constante en la prensa, que lo ve más afuera que adentro y que reveló detalles como que el DT Fatih Terim nunca estuvo de acuerdo con su fichaje, y que el jugador no se iría si no le pagan al menos el 65 por ciento de lo que le resta del contrato.