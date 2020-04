Falcao salió al paso de los rumores: tajante respuesta sobre su futuro

Mucho se ha dicho sobre el interés de algunos equipos en Falcao, a veces con propuestas que sería irrechazables.

Una de ellas, según versiones de prensa, provenía del Al Hilal de Arabia Saudí, el equipo donde milita el colombiano Gustavo Cuéllar, y rondaría la friolera de 10 millones de euros netos por temporada.



Sin embargo, 'El Tigre' no está pensando en ningún cambio: "Tengo un contrato por dos años y medio con Galatasaray. No tengo intención de irme. ¿Por qué debería irme de donde soy feliz?", dijo en declaraciones al diario turco Sabah.



Y es que efectivamente el colombiano se ha visto muy comprometido con su actual equipo, que tuvo la paciencia de esperar más de dos meses a su recuperación por un problema en el tendón de Aquiles, a finales de 2019, y le he renovado su respaldo continuamanente.



En términos económicos tampoco hay contratiempos, pues si bien se rumoró que Galatasaray podría reducir los salarios de sus jugadores más costosos por la crisis derivada del coronavirus covid-19, finalmente se informó que se harán esfuerzos adicionales para respetar los contratos de los jugadores y todo el personal que trabaja en el club.



Además, la familia del colombiano parece muy adaptada al modo de vida en Turquía y de hecho él y su esposa Lorelei serán padres por cuarta vez.



Falcao, quien ha marcado 10 goles en 20 partidos con el Galatasaray, contando todas las competencias. Su promedio, a pesar de las lesiones, no es malo pero él espera que mejore radicalmente cuando se reinicie la competencia, pues espera estar también a tope para la Selección Colombia.