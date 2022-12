Falcao y golazo soñador: clasificó con Rayo Vallecano en Copa del Rey

Después del parón debido al Mundial, los torneos top de Europa vuelven a reactivarse y esta vez entró en acción la Copa del Rey de España con sus 32avos de final, que tuvo varios equipos de primera división en acción, uno de ellos, Rayo Vallecano, de Radamel Falcao García.



El equipo de Andoni Iraola visitó al Atlético Saguntino de la tercera división de España, pero no la pasó de gran manera a pesar de ser favorito en la llave, pues en los noventa minutos no pasaron del empate a cero y tuvieron que definir la clasificación desde el punto del penalti.



A pesar de que Falcao no fue titular en Rayo Vallecano, entró como revulsivo en el minuto 77 por Sergio Camello y así lograra ayudar a la clasificación, resultado casi que efectivo para el equipo de Vallecas, pues a pesar de no marcar en los 13 minutos jugados, fue vital en los penaltis por su experiencia.



El ’Tigre’ tuvo categoría para cobrar el primer penalti a favor de Rayo Vallecano y con gran clase logró anotar la ventaja para su equipo, dándole confianza a sus demás compañeros.



Al final, Saguntino no tuvo la mejor de sus suertes y terminó fallando tres penaltis, mientras que Rayo Vallecano no falló ninguno y terminó ganando el partido por esta vía y clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



⚽️ Rayo Vallecano avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey: venció 3-1 en los penales a Saguntino.



⚽️ Rayo Vallecano avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey: venció 3-1 en los penales a Saguntino.

🇨🇴 Falcao marcó el primer tanto del Rayo en la definición.

El próximo partido de Falcao con Rayo Vallecano se jugará el 29 de diciembre contra Girona de visitante, en partido correspondiente de la jornada 15 en LaLiga de España.