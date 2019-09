'La pasión de los aficionados y el club compró mi corazón': Falcao

Radamel Falcao está feliz, como hace tiempo no se veía, en su llegada al Galatasaray de Turquía.

El colombiano se sumó este martes a las prácticas de su nuevo elenco, siempre sonriente y con la motivación que le brindaron los cálidos hinchas.





📸 Yeni transferlerimiz Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina takımımızda ilk idmanlarını bugünkü çalışmayla gerçekleştirdi. pic.twitter.com/8iu4j1hGZE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2019

En entrevista con Noticias RCN el samario explicó su sensación al cambiar de club. "Llegar a un club tan grande en Turquía, con una hinchada tan apasionada y con todo el cariño que me han transmitido. Para mí era importantísimo, era algo que necesitaba en este momento de mi carrera y una oportunidad como esta no la podía dejar pasar. Para mi familia y para mí, va a ser algo inolvidable”, dijo.



Sobre la motivación que tuvo para dejar el Mónaco por el Galatasaray, muchas emociones jugaron: “Con el Mónaco estoy muy agradecido, me parece que había cumplido un ciclo y el primer momento que el Galatasaray se acercó. También tuve la oportunidad de ir a otros clubes y otras ligas, pero tantas manifestaciones de afecto por parte de los aficionados y el club, el deseo de los directivos que yo estuviera y la pasión, compraron mi corazón. Yo soy toda pasión y todo corazón, y por eso me identifico con este club”, dijo.



Su expectativa es “disfrutar mucho el estar acá, ya ha sido inolvidable y ya solo me queda jugar, disfrutas y darle goles al club”. Sabe que el buen trabajo en su nuevo club abre la puerta de la Selección Colombia: "Creo que esta nueva etapa, va a ser para mí un nuevo comienzo. Estar en el alto nivel y estar convocado en la Selección Colombia, que es una de las cosas que más deseo".



'El Tigre también habló del difícil grupo de Galatasaray en la Champions League, con Real Madrid, PSG y Brujas y del posible cruce con James: "Es muy emocionante poder estar en un grupo como este. Considero que ellos (Real Madrid) son favoritos, pero sé que no están viviendo un buen momento como equipo y nosotros hemos conformado un equipo con jugadores muy buenos, y ojalá podamos lograr los objetivos que nos proponemos”.