Fabián Vargas, sin piedad contra colombianos: 'No marcan diferencia'

La lista de jugadores colombianos que están sin equipo para 2023/24 sigue creciendo. James Rodríguez, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, quienes juegan en Europa, aparecen al frente de este listado en el que también hay otros nombres como Jeison Murillo, Alfredo Morelos y Óscar Murillo.



Justamente, por el presente de varios de estos jugadores y las posibilidades que tienen en el viejo continente, Fabián Vargas criticó en ESPN F 360 que algunos no marquen diferencia en clubes de élite y que cierren las puertas para otros colombianos. Mencionó los casos de Yerry Mina y Jeison Murillo en Barcelona.

"Nuestros jugadores no van a la élite, ¿sabe por qué? Va Yerry Mina al Barcelona y no juega, va Jeison Murillo y juega un par de partidos, no marcan diferencia. ¿Eso que hace? Eso le cierra las puertas a demás jugadores", mencionó Vargas.



El exfutbolista con pasado en Boca Juniors, América y Millonarios, además panelista en ESPN Colombia, cerró el tema diciendo que "Los que abren camino juegan y marcan diferencia. Eso hace que digan, en Colombia hay jugadores importantes, empecemos a traerlos".



Ya son varios los jugadores top que están en busca de equipo para la segunda mitad de 2023, como el caso de James Rodríguez, de pasado en Porto, Real Madrid y Bayern Munich, o Juan Guillermo Cuadrado, quien viene de jugar ocho temporadas con Juventus. ¿A cuántos de ellos les alcanzará para volver al fútbol de élite?