¿Cumplió James en su regreso a la titular? Su balance contra Rotherham

¿James cumplió? ¡Sí! ¿Pudo ser mejor su regreso a la titularidad en Everton? Sí, sin duda. ¿Habría que juzgarlo con más dureza? ¿Por qué si resolvió los líos cuando peor parecía el panorama para su equipo?



El colombiano regresó a la nómina inicialistas tras unos minutos en la derrota contra West Ham en Premier League y con un pase preciso abrió el camino para ganar un partido dificilísimo contra el modesto Rotherham.



El primer toque de James fue a los 7 minutos, pase que no entendió Gordon; luego un toque más sobre los 15 para originar una salida para irse acomodando poco a poco hacia el medio, con Iwobi a su derecha y Gordon por el otro costado.



Tomaba James la pelota cuando se animaba Rotherham por el empate y tenía una buena asociación con Coleman por derecha para habilitar a Tosun , una jugada que debió ser el segundo tanto del local. Pero no podía escapar el colombiano a ese juego espeso de los suyos y con el paso de los minutos seguía sin hacer diferencia en ataque... como es habitual, tampoco ofrecía el sacrificio en marca que los críticos tanto demandan.



Sangraba a los 68 James tras un choque y lo extrañaba Everton, que ya había sufrido el empate parcial y no encontraba caminos para hacer diferencia. Pintaba para un nuevo partido en números rojos...



Pasaban los 90 y no se sentía, pero ya era un mensaje que siguiera en el campo después de cuatro cambios que hizo Ancelotti.



Lo procesó rápido el zurdo y, por fin, apareció a los 4 del tiempo extra para habilitar a Doucouré en uno de esos pases profundos, impecables, certeros, que son tan típicos en él. ¡Suya era la solución a todos los problemas! ¡No podía ser de otra manera!

¡Frotó la lampara! 🔮



🇨🇴 La sublime asistencia de James para dejar mano a mano a Doucouré. Golazo del francés 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/wlB6XqmL82 — Everton (@EvertonESP) January 9, 2021



Sorpresivamente salió al minuto siguiente porque necesitaba Everton ajustar la marca para evitar los penaltis.



¿El balance en casi 100 minutos en la cancha? Una asistencia. Pero qué asistencia. James cumplía con lo suyo y aunque se esperaba más continuidad, más constancia en su juego, un poco más de sacrificio, hay que decir que le falta tiempo, apenas está volviendo de una lesión y eso lo entiende bien Ancelotti, quien le garantiza paciencia.