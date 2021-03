Sin James, pero con Mina: Everton y un duelo crucial ante Man. City

Everton, de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, tendrá un difícil reto este sábado, cuando en el Goodison Park reciba al poderoso Manchester City por los cuartos de final de la FA Cup.



Los toffees, cuyo objetivo en esta temporada es clasificar a la Champions League, vienen de dos derrotas consecutivas en Premier League (Chelsea y Burnley), por lo que esperan cortar es mala racha de resultados, eliminando a uno de los favoritos de la competencia, los sky blues de Pep Guardiola.

En rueda de prensa, 'Carletto' confirmó la baja de seis jugadores importantes para este duelo crucial: los arqueros Jordan Pickford y Robin Olsen, los mediocampistas Abdoulaye Doucouré, Jean-Philippe Gbamin y Fabian Delph, y el volante ofensivo, James Rodríguez.



Justamente, con respecto al '10' de la Selección Colombia, Ancelotti confirmó su tiempo de ausencia durante el mes de marzo, asegurando que el cucuteño regresará a las canchas el próximo 5 de abril: “Estará disponible para el partido contra Crystal Palace, cuando la Premier League regrese”.



No obstante, no todas son malas noticias para el estratega italiano, pues en la conferencia que dio previo al partido, destacó el regreso de Yerry Mina, jugador fundamental para el esquema defensivo del conjunto azul de Merseyside.



Así las cosas, Ancelotti apunta a una sólida defensa para conseguir la clasificación a la semifinal de la FA Cup; su arma en ataque será Richarlison y Calvert-Lewin, quienes seguramente estarán acompañados de Gylfi Sigurdsson desde la creación.

Por otra parte, Guardiola espera que los suyos se impongan con autoridad ante el Everton de Ancelotti, sin embargo, el estratega español reconoce que será un rival difícil teniendo en cuenta las capacidades que tiene el entrenador adversario y la calidad de jugadores que hay en el plantel.



"Ancelotti ha entrenado algunos de los mejores clubes de Europa: Milan, Juventus, Napoli, PSG, Real Madrid... En todos ha tenido éxito. Me cuidó cuando empecé. Le visité cuando estaba en Milan. Siempre ha sido muy amable fuera del campo. Le admiro mucho".



"Los jugadores tienen calidad, no hay dudas. Están luchando para clasificarse para la Liga de Campeones, es una muestra de lo bien que lo han hecho", precisó.



El duelo entre azules se llevará a cabo este sábado 20 de marzo y el vencedor de este partido único se instalará en la semifinal del certamen local.



Alineaciones probables



Everton: Virginia; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Davies, Allan, Gomes; Sigurdsson; Richarlison, Calvert-Lewin.



Manchester City: Steffen; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Torres, Aguero, Sterling.





FA CUP: Everton vs Manchester City



Día: sábado 20 de marzo.

Hora: 12:30 p.m., hora de Colombia.

Estadio: Goodison Park.

T.V.: ESPN 2.