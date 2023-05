El último apaga la luz en Everton si desciende: barrida tocaría a Mina

Nadie esperaba que Everton pudiera sorprender a un Manchester City que va a velocidad de crucero en Premier League, FA Cup y Champions League. Pero sí que había fe en minimizar el riesgo y no salir muy golpeado, meta que no se cumplió.

Con la derrota 0-3, que no fue peor porque Guardiola mandó a sacar el pie del acelerador, Everton se ha quedado en 32 puntos, solo uno más que Leeds y dos más que Leicester. cuando quedan solo dos fechas para el final de la temporada.



Aunque hay ilusión, también se han ido tomando precauciones por si las cosas no le salen al técnico Dyche, quien poco ha podido hacer para darle regularidad al equipo y, de hecho, ya recibe duras críticas.



Y en ese plan para caso de debacle, es decir si se consolida el descenso, habría una barrida monumental, en la que las figuras saldrían en estampida.



Según el diario The Sun, los dueños no conservarían a ninguno que pueda dejar algo de dinero en las arcas y hay no hay distinción de edad, nacionalidad o rendimiento.



Dice la fuente que ya tienen calculado incluso cuánto dejaría cada estrella y que se espera un ingreso de casi 285 millones de euros en el plan salida: calculan que Jordan Pickford, nada menos que el arquero de la selección Inglaterra, dejaría unos 45 millones de euros; que Calvert-Lewin deje una cantidad no menor a 35 millones, cifra cercana a los que esperarían por Iwobi; que Onana ronde los 30 millones y que McNeil deje al menos 25 millones.



¿De dónde más recortarían? Es colombiano, mide 1,95m y tiene uno de los salarios más altos de la plantilla. Yerry Mina difícilmente tendría opción de quedarse pues su contrato se vence y todo juega en contra para una renovación que ni siquiera le habrín ofrecido, aún en caso de salvación.



Mina tiene solo 6 partidos en la temporada tras ser víctima de sucesivas lesiones, apenas tuvo su primera oportunidad con Dyche frente a Brighton en el 5-1, cuando rindió a tope, pero contra Manchester City fue superado y, lo peor, criticado por un polémico pellizco a un rival que pudo generarle más problemas.



Como si fuera poco, del jugador que costó 30 millones de euros en 2018 ahora solo queda un defensor joven pero sin mayor rendimiento que apenas alcanza los 12 millones. Casi que si no se vende ahora sería una pérdida total, como Docuouré, quien se iría gratis por finalización de contrato.



Por ahora quedan dos partidos para el milagro, la visita a Wolves y el cierre en casa contra Bournemouth. En ese momento se hará el corte. El adiós de Mina, en ambos casos, parece casi sentenciado.