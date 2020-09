La ejemplar defensa de Coleman a James y la acusación de su agresor

No solo fue el hombre más importante en el ataque de Everton. Además fue protagonista en la acción que dejó a West Bromwich con 10, lo que a la postre ayudaría a abrir el camino para la goleada 5-2. En todos los escenarios fue protagonista James Rodríguez.

Es por eso que se habla hoy en Liverpool del colombiano y de dos jugadores involucrados con él: Kieran Gibbs, quien lo agredió, y Seamus Coleman, quien lo defendió.



El primero, tras agredir al colombiano con un golpe en la cara, lo que le costó la expulsión, perdió el control. Una de las ventajas de que no haya público es que se le escuchó fuerte y claro: "Que se joda, lo haré de nuevo".



Precisamente eso enfureció a Coleman, quien fue tras el agresor y lo increpó: "No, no lo volverás a hacer. ¿Con quién estás hablando, lo volverás a hacer? Hombre fuerte, fuerte de mierda", le gritó. De inmediato las redes sociales estallaron en apoyo al jugador del Everton por su férrea defensa a James: "por si necesitábamos otra razón para amar a Coleman", escribió un fan, que cosechó cientos de Likes.



Pero el asunto no quedó ahí, ni en la expulsión del DT de West Bromwich. El propio Gibbs se disculpó después en sus redes sociales, pero dejó en el aire que fue provocado por James: "Asumo toda la responsabilidad por el juego de hoy. Dejé al equipo y a la afición con un momento de estupidez. Siempre he tratado de jugar el juego de manera justa y me aseguraré de ser disciplinado cuando me provoquen. No debería haber reaccionado y por eso me disculpo".