¡Fin del recreo! Everton marca regreso de James y revela nueva oferta

¡Ojala se haya divertido mucho! A juzgar por sus publicaciones en redes sociales, todo parece indicar que sí. Pues bien, el recreo terminó y James Rodríguez debe volver a presentarse al que sigue siendo su equipo... por ahora.

Everton espera que este mismo miércoles se presente el zurdo a los entrenamientos, aunque su futuro todavía se mantenga en vilo.



Así lo confirmó el diario Liverpool Echo, que sostiene que en efecto hay un interés del Basaksehir, pero que con el cierre de la ventana turca mañana mismo, "parece probable que se quede en Goodison Park". De hecho, dice la fuente que la directiva entiende que hay un interés del mencionado club pero no ah recibido ninguna propuesta oficial y que además la idea no le suena mucho al jugador.



La novedad es que no se trata del único interesado pues también habría una oferta por el talentoso zurdo de un club del Medio Oriente que por ahora permanece en el anonimato.



James se fue de descanso a Ibiza en la pausa de selecciones que no le afectó, pues está ausente de la Selección Colombia desde noviembre de 2020. Para su regreso, como proviene de España, que no es un país en lista roja de Reino Unido, no debe presentar más que una prueba negativa de covid 19 y es por eso que lo esperan tan pronto en las instalaciones del club.



No ha cambiado, sin embargo, la postura del técnico Rafa Benítez, quien le dejó claro que podría irse en esta misma ventana pues no está en sus planes, pero a estas alturas no se ha concretado ninguna oferta.



Si vuelve y está apto, podría ser que sea tenido en cuenta incluso para el próximo lunes, en el duelo contra Burnley, en Goodison Park.