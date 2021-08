Everton empieza a resignarse: últimas noticias de James en el mercado

No parece que esta vez vaya a salir un conejo del sombrero de Jorge Mendes. EL tiempo se fue agotando y las esperadas ofertas por James Rodríguez no llegaron y ya empiezan a acomodar de nuevo las cosas del zurdo en el camerino. En esta ventana, al parecer, no se irá.

La última opción viva era AC Milan, pero, según las informaciones de la prensa italiana, el alto salario del jugador, más que nada, acabó frenando cualquier iniciativa. Lo del Porto y el anhelado canje por el también colombiano Luis Díaz se enfrió mucho antes del cierre del mercado.



"Everton esperaba que Rodríguez, de 29 años, llegara a un acuerdo con su ex club, el Porto, y se convirtiera en moneda de cambio en un acuerdo que vería a Luis Díaz dirigirse en la dirección opuesta. Pero, hasta ahora, James no ha podido llegar a un acuerdo con el club portugués y fuentes cercanas al jugador han dicho que un acuerdo parece poco probable en este momento del último día de la ventana", publicó el diario Liverpool Echo.



La ventana cierra a las 11:00 p.m. para alinear los horarios con Inglaterra, pero una hora después todavía será posible firmar acuerdos en Francia y en Italia. Por eso no dan por cerrada la opción de salida del zurdo.



"Everton todavía tiene tiempo para encontrar un comprador para Rodríguez y aliviar una parte de su salario de los costos del club, pero desde la acera del jugador han sugerido que está dispuesto a quedarse con los Blues, a pesar de que Benítez dejó en claro que no figura en sus planes", añadió la fuente.



¿Se quedará entonces para qué? Eso es lo que habrá que entrar a resolver desde mañana mismo. Ni a él le conviene perder preparación física y competencia ni el club se puede dar el lujo de tenerlo en el banquillo, siendo el jugador más costosos de la plantilla y teniendo un talento que ya antes hizo la diferencia. Habrá que sentarse y barajar de nuevo... y sí, es contigo Benítez.