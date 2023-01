Negocio redondo: la cifra que recibió Guaraní por Devis Vásquez

El fútbol colombiano descubrió un nuevo talento gracias al traspaso del arquero de 24 años, Devis Vásquez, quien no estaba en el radar de nadie y terminó siendo la gran sorpresa de fichajes en el mercado invernal de Europa, al pasar de Guaraní de Paraguay al Milan de Italia.



Tras el acuerdo con Guaraní, su presidente Emilio Daher confirmó al medio paraguayo Cardinal Deportivo, que el negocio avanzó rápidamente y en 15 días se resolvió la llegada de Devis Vásquez al Milan.



Según Daher, la negociación no tuvo ninguna traba y que para ellos fue una sorpresa que un equipo gigante de Italia se fijara en uno de los jugadores de la plantilla de Guaraní y confesó que Vásquez tenía contrato por un año, pero existía una cláusula para dejarlo ir, pero el club rossoneri no tuvo problemas para desembolsar el dinero.



“Hace 15 días estuvieron en contacto con nosotros. Luego, el Milan nos hizo llegar la oferta de 500 mil dólares. 250 mil por la rescisión de contrato, que queda para nosotros, y 250 mil para el jugador, que es dueño de su pase. No deja de ser un buen negocio porque a Guaraní no le costó nada”, dijo Emilio Daher.



🗣 Emilio Daher, presidente de Guaraní: "El Milan pagó 500.000 dólares por Devis Vásquez. Serían 250.000 para nosotros y el resto para el jugador".



De esta manera, Guaraní tuvo un negocio redondo con el traspaso de Devis Vásquez, convirtiéndose en el club no tan mediático que lo catapultó al fútbol europeo. Al colombiano solo le queda firmar y ser presentado tras la realización de exámenes médicos.