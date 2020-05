¡Apenas se enteran! Revuelo por dardos de Rodallega a Rooney y Gerrard

En plena era de la inmediatez y las redes sociales, es curioso que pasaran 8 días para que en Inglaterra armaran un escándalo por culpa de dos colombianos: Hugo Rodallega y Johan Arango.

Apenas se está enterando el diario The Sun de los comentarios que hiciera el exdelantero ed Wigan sobre dos figuras del fútbol británico que, Oh sorpresa, tenían en sus días de futbolistas un gran gusto por el alcohol.



El medio publica este jueves el aparte en el que Rodallega le dice a su amigo Arango: "Si la gente supiera cuántas veces me topé con Rooney en Manchester bebiendo como un loco o la cantidad de veces que vi a Gerrard en un bar bailando sin camisa ..."



Rodallega reveló que era común encontrar cerveza y vino en los camerinos y que, recién llegado a la Premier, supo que muchos "necesitaban" tomar un poco para rendir mejor en los partidos.



"Son seres humanos, no tiene nada de malo. Puedo contar con una mano la cantidad de futbolistas que no beben. Todos ellos, todos nosotros, salimos y bebemos... Siempre lo he dicho. Disfruto bebiendo y bailando. Me encanta bailar salsa", añadía el colombiano..



The Sun recuerda que el delantero, de 34 años y hoy en el fútbol de Turquía, pasó seis años y medio en Inglaterra, lo cual le da mucha autoridad para contar lo que pasa en secreto en las agitadas noches de los pubs y bares británicos.



El tema es que se ha referido a dos leyendas vivas del fútbol inglés, aunque en rigor todos saben de sus historias personales.



El diario recuerda que Rooney ha sido constante presa de los paparazzi por sus salidas en las noches, aunque según sus compañeros del Manchester United le ponían guardias para evitar que se embriagara... y se les escapaba.



Ahora, cuentan, podrá beber sin problema pues instalará una sala de vinos de 150.000 libras esterlinas en su nueva mansión Cheshire, valorada en 20 millones de libras y que está en contrucción.



A Gerrard, entre tanto, el diario The Sun le recuerda que como capitán de Inglaterra solía "beber una cerveza o dos con amigos", aunque las cosas se desbordaron en diciembre de 2008, cuando fue detenido en una pelea en un bar "aunque la leyenda del Liverpool fue absuelta".