Colombiano juega en Europa y pidió volver: extraña a Millonarios

Erick Moreno, futbolista colombiano, ahora juega en Letonia luego de su paso por Portugal, país en el que terminó contrato. El jugador, por otro lado, también quedará libre en noviembre de este año y se acordó de su equipo en el que jugó: Millonarios.



El futbolista, en diálogo con 'Gol Caracol', contó los detalles y confirmó que le gustaría volver a Colombia, especialmente para jugar con el equipo azul de Bogotá.

"Yo ni sé cómo llegué a Estonia. Fue algo que se me presentó. Estaba en Colombia porque se me había terminado el contrato con el equipo de Portugal (Oliveirense) y la verdad estaba impaciente por definir algo y, escogí lo primero que me acercaron. También lo acepté porque es una opción de cuatro meses (hasta noviembre). Mi idea simplemente es agarrar ritmo. Esperamos terminar bien aquí y ver qué pasa", contó sobre su actualidad.



También, nombró a Millonarios y afirmó que querría volver a jugar en la Liga, principalmente en el equipo azul, con el que tuvo un paso de 2010 a 2013.



"En cuatro meses quedo libre. A mí sí me gustaría volver, si fuera a Millonarios sería perfecto; pero si hay opciones de seguir en Europa prefiero seguir acá"



Finalmente, confesó su amor por el cuadro embajador y contó que extraña al equipo. "Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me brindó. Se extraña el ambiente. La hinchada es lo mejor. No todo el mundo puede jugar ahí y mucho menos puede salir diciendo que hizo las cosas bien -y más alguien que venga de la cantera-. Yo tuve compañeros muy buenos, que nunca pudieron sobresalir. Siempre los sigo, por ejemplo, en el semestre pasado sufrí cuando América nos dañó la fiesta. A mí me gustaría volver, pero falta ver qué pasa; desde que yo salí nunca nadie de Millonarios se comunicó conmigo".