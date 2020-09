Pinto en Emiratos: 'los que vienen hablan de plata, yo vengo a ganar'

Jorge Luis Pinto prosigue su aventura en Emiratos Árabes con una meta clara: la clasificación al Mundial de Qatar 2022 que engorde un palmarés que reconoce sin falta modestia.

"Soy super optimista, vine a ganar, aquí la gente que viene habla de la plata pero yo vengo es a ganar, es un sueño llevar a Emiratos al Mundial, voy a entregar todos los días para preparar y buscar lo mejor para los jugadores y la selección", dijo en una entrevista para la federación local.

La clave será clara: "Vamos a inculcar el afán de ganar y sentir la camiseta en todos los jugadores, a mí me toca trabajar las piernas y la mente, las piernas solas no andan y la cabeza sola tampoco, si los unimos tendremos un gran equipo... Hay condiciones, talento, si evolucionamos en algunos aspectos, un fútbol más agresivo y de rpesión, vamos a tener un mejor nivel".



Eso y el trabajo en equipo con los clubes será definitivo: "Si Dios quiere y vamos al Mundial, los clubes ganarán mucho. Esta es una sola familia, todos tenemos que aportar, a tener constante comunicación para entender la actualidad de jugadores y tener ayuda de un lado y otro. Nos faltan dos o tres clubes para visitar y para explicarles que las puertas de la selección están abiertas para todos".



Pinto se declaró sorprendido por todo lo que encontró a su llegada a Emiratos Árabes: "Tengo que decir que me han sorprendido, muy buena organización, ciudades bellísimas, avanzadas, modernas, al nivel de las mejores ciudades del mundo. Yo he ido por todo el mundo y me satisface ver lo que veo aquí. Tenemos que el equipo esté a la par de estas ciudades, un gran nivel y un buen fútbol... Vi al equipo en el Mundial del 90, entendí que la Liga era competente, no está en el top mundial pero compite bien y tiene buena organización", dijo.

خورخي لويس بينتو لـ "وام" : علاقتي مع الكرة الإماراتية بدأت في مونديال إيطاليا 1990@uaefnt@JorgeLPintoA pic.twitter.com/WMewC4qa8J — UAEFA (@uaefa_ae) September 27, 2020

El colombiano aprovechó para hablar de su momento más difícil y de su amplio palmarés, que espera mejorar con Emiratos Árabes: "Inglaterra, Uruguay e Italia en primera fase, antes de empezar el Mundial me dieron todos por muerto, dije, mientras más bravo el toro, mejor es la corrida. Una palabra simple: trabajo. El trabajo no traiciona, lleva al éxito. Donde he ido he sido campeón: a Costa Rica, a Perú, a Venezuela y en Colombia gané con Cúcuta y estuve cerca de otros títulos. Solo con Honduras se me fue la clasificación al Mundial por un detalle simple, pero fuimos cuartos en Olímpicos, que para el país fue una proeza. Espero que aquí podamos hacerlo".



Pinto anticipó su objetivo y su método, por si los árabes todavía no lo conocen: "Vamos a contaminar a nuestros jugadores de nuestro trabajo para tener un equipo que responda en eliminatorias y avancemos".