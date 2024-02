DT de Chelsea se rinde a Mayra: 'es más rápida de lo que pensaba'

Se dice fácil pero es tan, tan destacado que vale la pena repetirlo en cada introducción: 'Mayra Ramírez, la transferencia más costoso del mercado europeo del fútbol femenino', es tema de conversación en Inglaterra.

La colombiana viene de su primera titularidad con el Chelsea, su nueva casa, y su influencia fue clara en la victoria 3-0 contra Everton, por la fecha 13 de la Women's Super League, pues generó dos opciones de gol y un penalti que convirtió la noruega Guro Reiten. Su calificación, según Sofascore, fue 7,8.



Por eso Emma Hayes, la entrenadora del Chelsea y una de las mejores del mundo (próximamente dirigirá la selección de Estados Unidos), se rindió a sus cualidades: "Con Mayra se nota que tiene cualidades físicas obvias. Sorprendentemente, también es más rápida de lo que pensaba. Solo hemos tenido unas cuantas sesiones con ella y tenemos que traducir mucho. Teniendo en cuenta eso, la aplicación de ese conocimiento limitado fue excelente”, afirmó.



“Creo que arruinará algunas defensas. Ella es muy física e incluso cuando crees que no va a ganar el balón, te aparta del camino. Así que no es un mal debut para ella”, concluyó la entrenadora inglesa de 47 años.



Por ahora la única dificultad que tiene con su rutilante fichaje en el idioma, pues reconoce que la comunicación no es tan fluida como quisiera, aunque la colombiana es tan hábil que ya parece entender su idea en la cancha.



La mala noticia para Chelsea es que Mayra se unirá a la Selección Colombia para la Copa Oro, a partir del próximo 20 de febrero y eso la privará de enfrentar a Manchester City, rival por el título que está a solo tres puntos. Ya volverá Mayra, más motivada y fuerte.