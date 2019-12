¡Vuelve Falcao como titular! Siga en vivo el partido de Galatasaray

Min 46: primera clara para Falcao y se la sacaron de la raya, aunque la jugada fue invalidada por fuera de lugar.



Empieza el segundo tiempo en el estadio Türk Telekom Arena. Falcao sigue en el campo ¡Qué le den una al ‘Tigre'!





Min. 45: Termina el primer tiempo con un 0-0. Galatasaray mantiene la posesión, pero no llega a concretar. Falcao, quien fue titular, tuvo una oportunidad de gol que salvó el arquero rival.



Min. 37. Falcao se mantiene en la parte ofensiva y busca el gol, pero no lo ha encontrado. El partido sigue 0-0 y el cuadro turco no abre el marcador en su casa.



Min. 21. Se mantiene el 0-0 y Galatasaray busca la victoria. Falcao ha tenido opciones, pero no ha logrado concretar para el gol de su equipo.



Min 10. ¡Casi! El 'Tigre' cabeceó dentro del área y el arquero rival mandó el balón al córner.



Min 5. Al colombiano le hicieron una falta y luego buscó el balón dentro del área, pero no logró concretar.



¡Empieza el partido y Falcao es titular! Ya se juega el compromiso que tiene Galatasaray como local contra Ankaragucu.