Valenciano alimenta la polémica en el caso James: 'Yo no lo pagaría'

Un tema permanente de discusión es el futuro de James Rodríguez, en casi todos los programas deportivos de Colombia e incluso de España.

Y casi cada opinión se vuelve un tema de polémica, pues no es sencillo explicar por qué un jugador con sus características no tuvo una mejor temporada en Real Madrid y no tiene ofertas claras en este momento, ahora que el ciclo en el campeón español termina.



El último en sumarse ha sido Iván René Valenciano, exjugador y ahora analista, quien considera, palabras más, palabras menos, que el zurdo no es un buen negocio actualmente: "Como va a quedar libre te pago un millón de dólares, por poner un ejemplo. Pero hoy monetariamente James no tiene mercado para ser vendido, no tiene mercado porque viene de una temporada donde no jugó y no rindió. ¿Cuánto voy a pagar? ¿30 millones que me están pidiendo? No, no los pago", dijo en el programa ESPN Radio Colombia.





“YO SIENDO DUEÑO DE UN CLUB NO COMPRARÍA A JAMES, LO PEDIRÍA A PRÉSTAMO”#ESPNRadioColombia | Iván René Valenciano explicó las razones por las que no compraría a James Rodríguez. pic.twitter.com/IngGAa0uU8 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 22, 2020

Valenciano, quien ha sido muy criticado por futbolistas debido a sus opiniones agudas en televisión, añadió: "Busco otro jugador mucho más joven que sea redituable para mí y lo compro por esos 30 millones. No estoy hablando de la calidad futbolística de James, porque James es un gran jugador, estoy hablando de la parte monetaria. Hoy no tiene mercado monetario, hoy no va a venir ningún club. Ni el Chelsea, ni el Milan, ni el Manchester United, a decir que paga 20 millones".



El exinternacional con Colombia deja abierta la duda sobre su todas las opciones de las que se habla, con ofertas en la Premier League y aparentemente en el Calcio, en realidad son ciertas o viene más mediadas por la tarea del empresario del colombiano, el portugués Jorge Mendes.



"Jugó ocho partidos e hizo un gol y una asistencia, no jugó más en todo un año. Entonces cómo vas a pagar esa cifra, puede tener al jeque o al empresario que quieras, pero no pagarías esa cifra", concluyó.