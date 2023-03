¿Se queda sin opciones? En México le cerraron las puertas a Osorio

El reconocido técnico Juan Carlos Osorio sigue sin club para dirigir en el fútbol nacional e internacional y pese a sonar para llegar a la liga de México, desde ese país lograron confirmar que el colombiano no está como opción para dirigir allí.

En los últimos días Osorio fue puesto como uno de los candidatos para dirigir a Tigres de la Liga MX tras el flojo rendimiento del técnico Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, quien está cerca de salir y el club empieza a barajar opciones para su reemplazo.



Sin embargo, de acuerdo a información de Claro Sports, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio no será técnico de Tigres y confirmaron que el club no ha tenido acercamientos con el ex técnico de México y no está dentro de los planes contratarlo.



De esta manera, el futuro de Juan Carlos Osorio sigue siendo una incógnita, debido a que hace un año no logra dirigir un equipo profesional en propiedad. Su último club fue el América de Cali en 2022 y hace poco fue uno de los asistentes de Gerardo Martino en México durante el Mundial de Catar 2022.