En Inglaterra no perdonan a Yerry Mina: ‘Everton fue inteligente’

Yerry Mina no ha logrado debutar con la Fiorentina después de su salida del Everton y pese a que no sumó ningún minuto con los italianos, fue convocado a Selección Colombia para las dos primeras fechas de Eliminatorias y su falta de competencia fue bastante criticada en su momento.

De hecho, Mina salió lesionado en el partido contra Chile y revivió uno de sus grandes problemas que le ha hecho no ser un jugador valioso en los clubes por los que ha pasado, pues de Everton salió por sus constantes lesiones y ahora, se reafirma que es un jugador con bastantes problemas físicos.



Con respecto a esa situación, en Inglaterra no extrañan a Yerry Mina y la prensa confirmó que el Everton hizo una buena gestión para dar por terminado su contrato con el club, todo por sus lesiones que no le permiten jugar.



“Teniendo en cuenta esos problemas de lesiones, el Everton cortó pérdidas y lo liberó de su contrato. En retrospectiva, esa decisión pareció inteligente ya que Mina aún no ha jugado para su nuevo club, la Fiorentina, en parte debido a una lesión muscular en curso. Mina ha estado en el banquillo en cuatro ocasiones, pero aún no ha pisado el césped con los italianos".



Por ahora, Yerry Mina sigue en proceso de recuperación en Fiorentina, pero aún no hay una fecha exacta para su regreso y ya acumulará más de un mes sin poder estar a la par de sus compañeros.