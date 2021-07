¿Por qué temen en Inglaterra que James sea el nuevo Lukaku de Everton?

James Rodríguez no fue precisamente un dechado de virtudes en su primera presentación en la era Rafa Benítez en Everton. Lo suyo estuvo más cerca de la decepción que de la ilusión. Y aún así, en Inglaterra piden paciencia y tiempo.

El propio DT lo dijo con claridad: "puedes ver que James tiene la calidad con el balón, pero aún así la forma física no es la que esperábamos, lo que es normal en este momento".



Pero desde Inglaterra las críticas fueron mesuradas, le dieron un 6 de calificación y se ilusionaron con que no tenga problemas físicos de aquí hasta su puesta a punto en el tema físico.



Recurren a la memoria, a sus seis primeros partidos la temporada del debut en la Premier League, a los tres goles y tres asistencias de ese aterrizaje y a los 13 puntos de 18 posibles que sumó el equipo... pero recuerdan, con amargura, que desde marzo solo habría jugado cinco partidos y que, guste o no, ya el equipo le comunicó que escuchará cualquier oferta que llegue a sus oficinas por él. Y lo lamentan.



¿Por qué? Les trae a la memoria un viejo recuerdo: el de Romelu Lukaku. El belga llegó en 2013 y se fue en 2017, dejando la friolera de 87 goles y 29 asistencias en 166 partidos; pasó de costar 20 millones de euros a los 50 millones que pagó por él Manchester United y hoy cuesta, según Transfermarkt 100 millones de euros. Considerando la edad y la fortuna de no lidiar con tantas lesiones, se trata de un jugador que marcó al equipo con su talento.



Y ese es el gran temor que hoy tienen en territorio británico. El diario Liverpool Echo se pregunta si no se aprendió nada de aquella lección, cuando se dejó salir a un jugador al que no le tenían reemplazo, más allá del dinero que dejó en las arcas.



"El enfoque (de los fichajes) del verano pasado se sintió diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Everton invirtió sabiamente con cada fichaje. Incluso la llegada de Robin Olsen pareció empujar a Jordan Pickford a un nivel que los fanáticos no habían visto antes en la segunda mitad de la campaña. Pero permitir que Rodríguez se vaya este verano sin un reemplazo en la fila se siente como otra repetición de Romelu Lukaku", dijo el medio.



"Permitir que los jugadores se vayan está muy bien, pero solo si los reemplazos ya están preparados. Ese no parece ser el caso con Rodríguez. Los jugadores del calibre de Rodríguez no vienen muy a menudo y el Everton debería saberlo. Perderlo sin pelear una vez más generaría más preguntas sobre la dirección en la que se dirige el club", añadió el diario.



Hay que decir que el aterrizaje de Townsend y del chico Gray ilusiona tras lo visto en la Florida Cup. Pero la experiencia y la chispa de James, en efecto, no son flores que se den en todos los jardines, siempre que el tema físico pueda estar controlado. A esa ilusión, a su perfil ganador y su experiencia, apelan los críticos en Goodison Park. ¿A qué apunta James? Es la pregunta del millón...