Bajan el pulgar a regreso de James al Madrid: edad, salario ¿y nivel?

Se dice desde Colombia que sí, que puede ser que James Rodríguez vuelva a Real Madrid, mediando un compromiso de reducción salarial y otras condiciones contractuales. Pero en España hay voces en contrario.

La versión del regreso por pedido del técnico Carlo Ancelotti y por la gran simpatía que siente por él Florentino Pérez, del periodista Javier Hernández Bonett, llegó a ser replicada por medios españoles, pero no todos parecen tener certezas.



En las últimas horas el sitio 'Defensor Central' publicó en exclusiva una versión según la cual, a pesar de la intención del DT italiano, "Real Madrid ni se plantea siquiera la posibilidad de recuperar al jugador".



Dice la fuente que al menos tres razones tendrían los 'merengues' para descartar el regreso: edad, salario y nivel.



"El colombiano rindió a un nivel excelente durante su primera temporada en el Real Madrid, en la segunda le lastraron las lesiones y no estuvo bien y en la tercera alcanzó un nivel más que digno nuevamente, pero su mala relación con Zidane le llevó a hacer las maletas. Desde que salió cedido al Bayern, nunca volvió a ser el mismo", dice el medio.



Y no es la única queja: "estamos hablando de un jugador ya veterano, con 29 años, y cuyo sueldo no es cualquier cosa, rondando los 7-8 millones, algo que ahora mismo el Madrid no quiere pagar por un futbolista que llegaría con la etiqueta de suplente". sentencia Defensor Central.