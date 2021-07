Primer día en la oficina de Everton en era Benítez: ¿espera a James?

El día que se fueron de vacaciones estaba todo normal: Carlo Ancelotti tenía crédito ante la directiva de Everton a pesar de no tener los resultados esperados para mostrar, James Rodríguez y Yerry Mina estaban convocados por la Selección Colombia para Eliminatorias y Copa América y no se esperaba el regreso antes de un mes largo.

Pero se acabaron las vacaciones, este lunes deben presentarse todos los jugadores de la plantilla que no disputan ni Euro ni Copa América y el mundo 'blue', literal, dio un giro de 180 grados: el creativo colombiano fue desconvocado de su equipo nacional por decisión técnica; ahora el jefe no habla italiano sino español y aunque antes dirigía al rival de patio, ahora se hace cargo de la plantilla azul; tiene fama de radical, excesivamente exigente y cero paternal, en comparación con su predecesor... Y para rematar, no tiene ni mucho menos un buen recuerdo de James.



Este lunes empieza formalmente la era Rafa Benítez en Everton y en su agenda, con aviso de prioridad, está resolver la situación del zurdo, a quien le queda un año de contrato y ninguna certeza de lo que será su futuro.



Lo concreto es que este lunes debe presentarse en Finch Farm para su primer día de pretemporada. ¿Lo espera Benítez? Esa es otra discusión.



Según el diario Liverpool Echo, la salida de Ancelotti no implica la salida automática del colombiano del club: están contentos con sus seis goles y nueve asistencias en la temporada pasada, y aunque lamentan que las lesiones y la ausencia de público le hubieran privado de una mejor relación con la hinchada, creen que esos 24 partidos en la Premier League son buen punto de partida para ilusionarse en esta nueva cesión.



Saben que el tema de Benítez no es un jardín de rosas desde que ambos coincidieran en Real Madrid en 2015 y por ahora no saben si el español contará con él o o ignorará, como hiciera en el pasado.



La razón de la expectativa es que al final de la pasada temporada, cuando se perdió 5 de los últimos y definitivos partidos, Ancelotti había anticipado que el departamento médico del club tenía un plan que evitaría tantas ausencias. Falta ver si, ante la ola de rumores, ese proyecto llega a realizarse y, más que eso, si el nuevo jefe tendrá la paciencia para esperarlo.



El entorno de James no es optimista y por eso, desde el mismo momento en que se anunció el regreso de Ancelotti al Real Madrid, se puso manos a la obra para buscarle una salida. Los rumores apuntan a un AC Milan que lo pretendió en el pasado y que ahora podría pescarlo por una accesible cifra de 10 millones de euros de traspaso. El tema es que con sus altos honorarios y sus frecuentes lesiones, hay muchas reservas a la hora de firmarle un contrato a largo plazo. De hecho, se habla de Coutinho y hasta del español Isco como opciones para el puesto vacante si fracasa el plan A, que sería Ziyech, del Chelsea, ante la salida de Calhanoglu.



Así que, a falta de confirmaciones, lo único real es que James y Benítez se verán las caras de nuevo este lunes. ¿Saltarán chispas o buenos deseos? La expectativa es total.