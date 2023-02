'Dibu' Martínez, el aliado de Durán: así se expresó sobre el cafetero

No es fácil saltar del continente americano al europeo y lograr calar a la perfección en un nuevo equipo con nuevos compañeros y un nuevo cuerpo técnico. Pues es exactamente lo que está pasando con Jhon Jáder Durán en el Aston Villa. Llegar a los 19 años de edad a Inglaterra para destacar en la liga más competitiva del mundo no es para nada sencillo.



Pero va a ser ya un mes desde que el Aston Villa confirmó el fichaje de Jhon Jáder Durán en medio del Sudamericano Sub-20 en el que no pudo actuar el colombiano. En un mes ha logrado disputar 50 minutos y ganarse los elogios de Gary Neville que destacó su gran control en sus rodillas y ha estado cerca de anotar con un disparo en el travesaño y otro que Aaron Ramsdale atajó. Todo parece ir bien aunque Unai Emery insiste en llevarlo con calma.

Emiliano Martínez es sin duda alguna, uno de los jugadores menos queridos en Colombia por su actitud en esos lanzamientos desde el manchón penal en las semifinales de la Copa América de 2021 cuando provocó a los ejecutantes del combinado nacional. Ahí se desató polémicas con el guardameta pero al parecer todo ha quedado atrás y más cuando hay compañeros colombianos con los que toca convivir 24/7 en entrenamientos, concentraciones y dentro de la cancha.



Gústele a quien le guste, ahora que son compañeros, Emiliano Martínez debe apoyar a Jhon Jáder Durán y dejar las polémicas atrás. Durán ha recibido elogios hasta de su propio director técnico, Unai Emery que últimamente ha dicho que el tema con el colombiano es lento para que se adapte de la mejor manera. Recibió elogios de un exjugador como Gary Neville y ahora fue el turno para el 'Dibu' que destacó sus cualidades en el equipo.

Y aunque son compañeros, no deja de ser curioso el elogio de un argentino después de esa 'rivalidad' suscitada por ese encuentro en la Copa América. Elogios inesperados de Emiliano Martínez que en entrevista para ESPN Argentina destacó, "muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro".



A Jhon Jáder Durán todavía no se le ha abierto el arco en Inglaterra pero ha estado cerca en los primeros 50 minutos que ha cosechado hasta ahora. Espera ganarse la confianza de Unai Emery que espera llevarlo con calma, mientras los aficionados del Aston Villa piden que ya es hora de que sea titular o tenga más minutos dentro de la cancha. El próximo reto para el delantero colombiano será la visita que tienen al Everton en una nueva fecha de la Premier League.