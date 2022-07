Emerson Rivaldo la rompió: primer golazo y agónica victoria en la MLS

Noche inolvidable para Emerson Rivaldo Rodríguez. El ex-Millonarios marcó su primer gol oficial en los Estados Unidos y esto sirvió para que su equipo volviera a la victoria en el torneo local.



La anotación en el minuto 93 del colombiano fue vital para que el Inter Miami de Gonzalo Higuaín lograra este sábado una remontada milagrosa que le sirve para tomar aire en la Major League Soccer (MLS).

Con dos derrotas consecutivas, el Inter Miami tenía en casa y ante el Charlotte la oportunidad de corregir sus decepciones recientes. No pudo empezar peor el partido para los de Florida, que ya perdían en el minuto 1 por un gol del peruano Yordy Reyna aprovechando un fallo defensivo de los locales.



En el 42, Reyna volvió a marcar para el Charlotte con un espléndido disparo a la escuadra que dejaba el partido 0-2 en el descanso. Sin embargo, el Inter Miami respondió a lo grande.



Robert Taylor metió el primero en el 59 tras una fantástica acción individual por la banda derecha e Higuaín, que entró en lugar del ecuatoriano Leonardo Campana en el 60, marcó el empate. Este es el cuarto gol del argentino en esta temporada y supone su segundo partido consecutivo viendo puerta.



Aun así, lo mejor para el dueño de casa estaba por venir ya que, en tiempo añadido (90+3'), Emerson Rivaldo, que no llevaba ni 10 minutos en el campo, consiguió el gol para el 3-2 final.



No se pierda el tanto del canterano embajador: