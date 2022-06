La aventura de Emerson Batalla en Argentina: cambia de club para jugar

Emerson Batalla celebró hace apenas unos días que Talleres de Córdoba confirmada su decisión de adquirir sus derechos deportivos, después de verlo estos últimos cuatro meses en acción.

Sin embargo, su futuro inmediato no estará en ese equipo sino que tendrá un giro, buscando que el jugador tenga más minutos y gane experiencia.



"Ya tenía la información desde el primer día que se iban a quedar con ese porcentaje (Talleres), quiere decir que he estado haciendo un buen trabajo... Ahora la idea es ir a Patronato, esperamos que pueda jugar y ayudar al equipo; por ahora me estoy recuperando de una lesión en el tobillo", reveló el jugador en el programa Deportes sin tapujos de Cali.



El camino ha sido complicado, más allá de la buena actitud que e ha puesto a la aventura en Argentina: "estoy encontrando mi mejor rendimiento para hacer las cosas de la mejor manera. El cambio es grande, la intensidad que se juega acá es muy diferente a la de Colombia, me costó al principio pero ya un poco mejor", contó.



"Se han portado muy bien. Salí del país con 20 años, tenía que meterme a un grupo nuevo pero me recibieron muy bien. Con Diego (Valoyes) y Rafael Pérez fue más fácil. No he jugado mucho pero espero hacer mejor las cosas", añadió.



Los sueños siguen intactos a pesar de los cambios: "Quisiera tratar de salir a Europa pero por ahora solo concentrarme en lo que estoy. A América le debo todo, de los 15 a los 20 años pasé muy bien a América, quiero algún día volver en el futuro", concluyó.