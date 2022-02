Te hablan desde Buenos Aires, Rueda: 'me siento bien', dice Quintero

Juan Fernando Quintero viene de anotar una joya en su regreso a River Plate, equipo con el que no solo ha recuperado continuidad sino también confianza, después de un paso lucrativo pero breve por el fútbol de China.

El zurdo fue objeto de todo tipo de elogios en Argentina, donde se destaca la diferencia que siempre hace su talento: "Como dijo Román post Madrid, Juanfer le pegará mil veces desde ahí (cualquier lado aplica al concepto) y no la volverá a meter. Error. Juanfer la mete. Y hasta con una genialidad como la que sacó de la galera, tan repentina e inesperada que duplicó el valor estético de un gol hermoso", dijo el diario Olé.



Lo cierto es que él siente que ha vuelto para hacer la diferencia y que tiene la mejor sensación física y futbolística, detalle que no se puede pasar por alto en la Selección Colombia, a un mes de la recta final de las Eliminatorias a Catar 2022 en las que hay que busca un milagro: "Me estoy sintiendo bien. Llegué con una lesión y ahora estoy volviendo. La verdad es que estoy muy contento porque el equipo me está ayudando y yo estoy contribuyendo. De a poco vamos volviendo".



Y en ese regreso no tiene problema en ser titular o suplente porque al final lo que le importa es lo que gana su equipo: "La verdad no quiero hablar de eso. Llevo tres años hablando de lo mismo, del que entra, del que juega de titular. El que gana es River, independientemente de que yo entre 10 o 15 minutos. El equipo es lo más importante y eso es lo que vale". Copiado mensaje al técnico Reinaldo Rueda...

