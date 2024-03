'Flu' adora a Arias: 'además del talento es una persona excepcional'

Jhon Arias lo hizo todo bien: doblete, sacrificio, talento, compromiso, no se guardó nada en la definición el título de la Recopa que Fluminense le ganó a Liga de Quito este jueves.

Suma 150 partidos en el club y todos los días hace goles (33) y da asistencias (33) que llenan el corazón de sus seguidores.



Precisamente su entrenador, Fernando Diniz, el colombiano es una pieza fundamental, a quien en todo caso tuvieron que esperar y llevar con mucho tacto para convertirlo en la figura que es hoy.



“Cuando llegué aquí era un talento inmenso que solo necesitaba ayuda para darse cuenta de todo el talento que tenía. Poco a poco empezó a reconocer su capacidad y a tener más confianza en su talento. Además de su talento, también es una persona excepcional”, afirmó Diniz a ‘Globo Esporte’.



“Es un chico muy sensible, culto, inteligente y es uno de los jugadores que mejor me entiende. No fue una conexión fácil. Fuimos, fuimos, fuimos y mejoró. Ayuda al equipo a avanzar y ascender. Está en una curva ascendente y sin parar”, añadió.



VOCÊ MERECE, JHON! O COLOMBIANO MAIS AMADO DA AMÉRICA! 🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾🤘🏾 pic.twitter.com/TL9VWr20MN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2024

Todos saben en Fluminense que les queda poco tiempo con su talismán, a quien desde el año pasado están tentando para ir al fútbol europeo. Por ahora solo disfrutan de la joya que encontraron e, indirectamente, ilusionan a la Selección Colombia, donde también es un estelar.