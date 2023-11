Lorenzo, te habla DT de Richard Ríos: 'recupera, pasa y conecta'

Que las crisis no son otra cosa que nuevas oportunidades tendrá que ser, a partir de ahora, una máxima en la vida de Richard Ríos.

El mediocampista de Palmeiras apareció con una solución de emergencia tras la lesión de Gabriel Menino y lo ha aprovechado de buena manera.



Es importante pues hasta ahora era más una fórmula para el cierre de los partidos, con pocos minutos a pesar de que siempre daba un buen rendimiento.



Así lo reconoce el técnico del equipo, Abel Ferrer, quien en Globo Esporte no ahorró elogios para el colombiano: “Era un reemplazo, no un refuerzo ya que Atuesta tuvo una grave lesión (...) Es un jugador consistente, un gran jugador, que recupera, pasa y conecta. Es bueno que Palmeiras busque un jugador de este calibre”, dijo.



"Recupera, pasa y conecta" es música para los oídos del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pues es una función en la que Matheus Uribe no fue siempre tan consistente.



Ferreira contó que la misión que le asignó a Ríos fue “hacer circular el balón y cerrar como un cinco” y eso, en un momento de bajo rendimiento de hombres como Barrios y los problemas físicos de Lerma, también es todo un mensaje para la selección nacional.



Ríos, de 23 años y 1,85m de estatura, ha sido convocado para las Eliminatorias al Mundial 2026 pero con apenas minutos en cancha. Puede que Ferreira, que lo tiene a sus órdenes todos los días, tenga un par de cosas importantes que charlar con Lorenzo previo al duelo contra Brasil, el 16 de noviembre en Barranquilla, y contra Paraguay, el 21 en Asunción.