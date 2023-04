Luis Díaz, 'inspiración' de Liverpool, comparado con una gran figura

Luis Díaz avanza. Nadie espera que sea el mismo que se fue lesionado en octubre de 2022 y la paciencia y la prudencia son las palabras que más se escuchan cuando se habla de él.

Pero no significa que verlo fuerte y motivado, aún en una campaña tan desastrosa para su equipo, no sea una invitación a la ilusión, especialmente para los críticos en Inglaterra.



Jordan Chamberlain, editor en Empire of the Kop y columnista en BBC Sport, llegó a compararlo con el neerlandés Arlrjen Robben.



“Díaz tiene esa chispa y una habilidad técnica loca que lo hace impredecible. El colombiano puede vencer a un jugador por fuera, por dentro o simplemente driblar dentro del campo y crear diferentes ángulos de pase. A veces, parece un Arjen Robben diestro en el flanco izquierdo, capaz de moverse a una posición de tiro cortando repetidamente dentro del campo, pero a diferencia del legendario holandés, Díaz a menudo pasa desde estas áreas”, escribió.



El experto cree que, de no mediar la lesión, Díaz tendría a los 'reds' en zona de Champions: “Díaz nos da algo para inspirar las siete victorias necesarias para hacer algo loco y contra viento y marea”, dijo.

Por ahora Liverpool es séptimo de la tabla pero aún a 7 puntos del objetivo que salvaría la temporada.