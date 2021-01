Mieles del triunfo: llueven elogios a James y su exhibición en Everton

James Rodríguez recoge su cosecha: abre los diarios británicos, pasa por los programas de análisis, se pasa por las redes sociales y en todas partes encuentra elogios y más elogios tras su exhibición con Everton y la clasificación a la quinta ronda de la FA Cup, a costa del Sheffield Wednesday.

"Si hubo preguntas sobre la forma de James Rodríguez antes de este partido, fueron anuladas muy, muy rápidamente....

Esto es lo que los fanáticos del Everton están emocionados de ver cuando finalmente puedan regresar a Goodison.

Desde los primeros minutos, este era "su" juego. Caminó por el campo como si fuera su propio jardín trasero", escribió el Liverpool Echo, medio que cubre la actualidad diaria de los 'toffees'.



El medio destacó especialmente la libertad que tuvo para moverse por las bandas o caer al medio del campo, dijo que asignarle solo un sector del campo es "una tarea ridícula" y destacó que retrocedió siempre con criterio para buscar asociaciones con Doucouré, Andre Gomes, Richarlison y Calvert-Lewin: "Rodríguez estaba absolutamente en todos los lugares donde Everton necesitaba que estuviera, y todo el excelente trabajo del equipo vino de él".



El Echo celebró que dos de sus cobros de tiro de esquina terminaran en goles de Richarlison y Mina: "Sus entregas de balón parado habían estado causando estragos en el Sheffield Wednesday durante todo el partido, al igual que la mayoría de las cosas que hizo el jugador de 29 años con el balón el domingo por la noche para ser justos".



Ya Duncan Ferguson, asistente de Ancelotti, había comentado sobre el partido: "Es un gran jugador, ¿no? Cuando está con en el balón no tiene problema, está muy relajado y te da siempre un pase hacia adelante".



Entre tanto, el Daily Mail escribió: “Rodríguez ha iluminado ocasiones mucho más importantes que una eliminatoria a puerta cerrada de la FA Cup, pero, aun así, fue un placer ver a este ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo pasar por su repertorio de pases, mientras el Everton avanzaba... Sus dos asistencias en este triunfo por 3-0 vinieron de tiros de esquina perfectos en la segunda mitad que fueron despachados por cabezazos de Richarlison y su compatriota Yerry Mina, pero eso no te dice con precisión el sello artístico que puso en los cobros".



Y añadió: “Qué lástima que Goodison Park permanezca vacío. Rodríguez habría sido aclamado hasta las vigas en circunstancias normales, pero, en cambio, tuvo que conformarse con el reconocimiento de su entrenador y compañeros de equipo, ya que la temporada progresiva del Everton sigue su curso".



Para The Independent, mucho del triunfo "se debe al talento creativo de James Rodríguez, quien atravesó el juego a su propio ritmo, dominando el balón acercándose a la forma que ayudó a llevar a los 'Toffees' a lo más alto de la Premier League a principios de la temporada, incluso teniendo en cuenta que sus dos asistencias vinieron de tiros de esquina".



Los comentarios son todos positivos y no es para menos: James se paseó, literalmente, y Everton pudo disfrutarlo en todo su esplendor. Es para eso que lo llevaron, como diría el DT italiano y es la auténtica cara el colombiano cuando no conspiran las lesiones. Ahora espera rival y podría cruzarse con Mourinho y Tottenham en FA Cup. ¿Otra oportunidad para el lucimiento? ¡Ojalá!