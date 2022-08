Mojica, cada vez más cerca del Barcelona: certera decisión del Elche

Cada vez coge más fuerza el rumor de la posible llegada de Johan Mojica al FC Barcelona. Si bien se espera que continúe en Elche, la directiva ejecutó el Plan B para que una eventual salida del colombiano no la tome por sorpresa.

¿De qué se trata? Elche ha confirmado este lunes la incorporación a su plantilla del lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, quien procede de Rosario Central y ha firmado para las próximas cinco temporadas. El club ilicitano, pese al anuncio oficial de Rosario Central el pasado viernes, no se había pronunciado sobre el jugador argentino hasta este lunes.



Lautaro Blanco se convierte de forma oficial en el tercer refuerzo del Elche para el próximo ejercicio tras los dos ex levantinistas Carlos Clerc y Roger Martí.



El club ilicitano también ha confirmado que el lateral, de 23 años, permanecerá cedido en su club de origen hasta la finalización de la competición en Argentina, por lo que no se incorporará al Elche hasta el mercado de invierno.



"Es un orgullo para mí pasar a formar parte de una entidad centenaria y del prestigio del Elche. Estoy deseando conocerles y disfrutar todos juntos de este gran proyecto", afirmó el nuevo futbolista del club en los canales oficiales del Elche.