El consejo de Riquelme a Fabra que le ayudó a disparar su rendimiento

Frank fabra vive en Boca Juniors su momento ideal: acaba de ser la gran figura en el duelo de Copa Libertadores contra Medellín (3-0), fue vital en el título de la Superliga y está en todos los equipos ideales de Argentina.

Solo el sabe cuánto le costó llegar a este momento, cuánto costó romperse el ligamento en plena concentración de Selección Colombia en Rusia, cuánto invirtió en recuperarse por fin y lo que tuvo que sufrir para recuperar la materia prima del futbolista: confianza.



Pero este es su momento y no solo la crítica sino sus propios jefes se lo reconocen. Entre ellos, el vicepresidente Juan Román Riquelme, la leyenda que pasó del campo a las oficinas y que lo ve como miraba a Clemente Rodríguez en sus años de jugador: el lateral perfecto.



Por eso el mismísimo Riquelme, según contó el colombiano, se le acercó para darle un consejo invaluable: "Tuve una gran conversación con Román, me dijo que estar en este equipo debería ser motivo suficiente de felicidad. Desde ahí, no paré de mostrar un buen semblante y estar alegre. Así parten las cosas buenas. El profe (Russo) es un hombre serio, pero que también te permite reír con él y charlar. Eso es muy motivante y te da otra confianza que se ve en la cancha", dijo en entrevista con el diario La Nación.



Pero Fabra se siente todavía lejos de su techo, a pesar de tener todavía muy vivo el recuerdo de un nuevo título con Boca: "Después del título hay más confianza, pero eso no nos tiene que llevar a la relajación porque sabemos que en Boca hay que darlo todo, siempre". Y agregó: "Los partidos te van dando la confianza".