Frank Fabra, todo listo para volver a jugar con Boca Juniors

Frank Fabra sigue sumando minutos con la reserva de Boca Juniors y se muestra cada vez mejor luego de su lesión, que lo alejó de las canchas y lo dejó sin jugar el Mundial de Rusia. El colombiano ya entrena con el equipo principal y está listo para debutar con Gustavo Alfaro.

"Ya estoy a la orden de Alfaro. Habíamos hablado de jugar tres o cuatro partidos en Reserva. Este es el cuarto partido que jugué y cada vez me siento mejor. Estoy a su disposición para lo que necesite, puedo ayudar al equipo", comentó Fabra a 'Boca Pasión Total'.



Boca, que no va muy bien en la Liga, pues está a diez puntos del primero Racing, empezará esta semana su rumbo en Copa Libertadores, torneo en el que viene de ser subcampeón y que jugará contra Wilstermann, Tolima y Paranaénse.



"Él (Alfaro) me dice que esté tranquilo. Que haga mi fútbol, que vaya agarrando confianza, siempre ayudando al equipo. Esa confianza para uno es buena", dijo el colombiano sobre su vuelta al fútbol con el equipo principal.