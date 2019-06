El gran fracaso de los últimos colombianos que emigraron a Argentina

En enero del presente año se confirmó el movimiento de varios jugadores colombianos al fútbol argentino. San Lorenzo, Rosario Central y Boca Juniors fueron los destinos de los futbolistas de nuestro país. La mayoría de ellos, a excepción de Raúl Loaiza, no tuvieron un buen rendimiento en su paso por la Superliga Argentina.

San Lorenzo, cuatro colombianos, uno exitoso y tres fallidos

La llegada de Jorge Almirón al club de Almagro le abrió las puertas a: Raúl Loaiza, Andrés Rentería, Gustavo Torres y Juan Camilo Salazar. El único jugador que tuvo un rendimiento notable fue el volante central, quien se quedará en el club argentino.



Los tres jugadores restantes tuvieron un paso sin éxito, en el que el reconocimiento no se dio y fueron más los minutos en el banco de suplentes que en la cancha. Andrés Rentería y Gustavo Torres no serán tenidos en cuenta por Pizzi en el próximo semestre y deben buscar neuvo equipo.



Por otro lado, Juan Camilo Salazar, quien se fue de Millonarios, le costó mucho en el inicio y alcanzó a tener algunas participaciones en las cuales no tuvo un gran rendimiento. Su salida de San Lorenzo se puede dar debido a que este equipo no le pagó el dinero pactado al embajador y por ende debe volver a Colombia.

Jarlan Barrera y el sufrimiento en Rosario Central

Al equipo rosarino llegó Jarlan Barrera y Duván Vergara, este aventura fue la primera en el exterior para ambos jugadores, y sin duda esta etapa fue vivida con bastante amargura.



El nuevo jugador de Atlético Nacional jugó muy pocos partidos y pasó por varias críticas en el fútbol argentino, debido a que su rendimiento no dio lo que se esperaba. Además, Jarlan no pudo terminar de acostumbrarse al equipo, y en el paso de dos técnicos, con ninguno fue titular.



De igual forma, Duván Vergara no tuvo un paso importante, una lesión en el codo lo alejó de las canchas y esto le impidió mostrar el fútbol que lo llevó a la Superliga Argentina.



Jorman Campuzano y la lucha en Boca Juniors

El exjugador de Atlético Nacional no ha logrado hacerse con un lugar en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, la competencia por la posición ha hecho que el volante sea relegado al banco de suplentes. Sin embargo, Jorman Campuzano seguirá en Boca a la espera de mostra sus credenciales y ganarse un puesto como titular.