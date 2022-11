¡Para llorarlo! Conmovedor mensaje de excompañero de Andrés Balanta

El martes 29 de noviembre de 2022 será recordado con tristeza y angustia. No solo en Colombia, sino que en Argentina mucho más por lo vivido en las filas del Atlético Tucumán con el volante de marca de 22 años, Andrés Felipe Balanta Cifuentes. Surgido en la cantera del Deportivo Cali, Lucas Pusineri le dio el voto de confianza en el conjunto azucarero y formó una excelente relación entre director técnico y jugador que también trascendió en el conjunto tucumano.

Por pedido expreso de Lucas Pusineri, el campeón con el Deportivo Cali, Andrés Felipe Balanta llegó al Atlético Tucumán en donde volvió a ser dirigido por quien le dio la oportunidad en el cuadro caleño. La aprovechó de la mejor manera, tanto que Pusineri mantuvo que, en el 2023, Andrés jugaría más. Sin embargo, ese anhelo de seguir jugando se truncó.



En 2019, Andrés Felipe Balanta ya había tenido un capítulo similar. Se desmayó en un entrenamiento con el Deportivo Cali. Pero en esta ocasión, tres años después, el golpe fue fulminante. Como expresó Lucas Pusineri, en la entrada a calor durante la sesión de trabajo, Balanta colapsó de repente. Lo intentaron reanimar, pero fue imposible. Infortunadamente, falleció en Argentina.



La situación dejó a todo Atlético Tucumán descompensado, no esperaban que esto sucediera. Afuera del club también se oyó, y Augusto Lotti, exjugador de la institución tucumana expresó su dolor por Andrés Balanta con el que alcanzó a compartir club.



Ahora en Cruz Azul, Augusto Lotti escribió en su Instagram un mensaje emotivo, “solo Dios sabe por qué hoy te nos fuiste. La felicidad, alegría y amor que transmitías todos los días van a vivir en los corazones de las personas que tuvimos la bendición de conocerte. En estos momentos uno se pregunta por qué a gente tan buena como vos le suceden estas cosas. No me olvido más de ese último abrazo antes de que viaje donde dijimos que no era una despedida, que pronto nos íbamos a volver a ver y no tengo dudas que así va a ser.



En poco tiempo, te hiciste uno más de mi familia y siempre te recordaremos con amor y una sonrisa. Se te va a extrañar mucho hermano, pero sé que nos encontraremos para devolvernos ese abrazo que nos prometimos. Te quiero, muñeco”, finalizó Augusto Lotti. Un mensaje más que desgarrador, pero emotivo demostrándole su cariño al colombiano,