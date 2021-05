¡No podía llegar mejor a Selección! Zapata, su año y su gol favorito

Duván Zapata llega recargado de buena energía y muchos goles a la Selección Colombia, que espera beneficiarse de su gran campaña en los próximos compromisos por Eliminatorias y Copa América.

En una charla con el sitio oficial de su club, el Atalanta, el goleador dejó ver toda su satisfacción por un año más que productivo.



"Tuvimos una excelente temporada y estamos contentos porque estamos escribiendo la historia del club, alcanzamos el objetivo que tuvimos al inicio de la temporada y diré que los hicimos demasiado bien", afirmó Zapata.



"Hubo muchas dificultades por la pandemia pero supimos cómo manejarlo y mantuvimos el mismo nivel de juego. Gracias a todos, el equipo siempre nos apoyó y nos dio todo lo que necesitábamos y nosotros fuimos capaces de mantener la calma y trabajar, nosotros pudimos mostrar todas nuestras habilidades de la mejor manera posible", añadió.



"Este Año, Atalanta fue el segundo equipo capaz de reservar un puesto a Champions League después del Inter que fue el que ganó la liga y eso fue muy importante para nosotros y queremos seguir así, queremos seguir sorprendiendo al mundo y ese rumor de que Atalanta no merecía el lugar, pues acá estamos, la forma en la que jugamos habló por nosotros y con nuestra actuación podemos conquistarlo todo", añadió.



Y sí. Su Atalanta fue tercero de la Serie A, lo que no es poco considerando que superó al otrora intratable Juventus, sumó 78 puntos y anotó 90 goles, nada menos que la mayor cantidad de celebraciones del torneo.



El propio Duván contribuyó con 19 anotaciones en la temporada, y el que más le gustó curiosamente, no estaba en el radar de muchos: "no es bonito en particular pero me gustó el movimiento que hice y fue el que marqué ante Udinese en el que ganamos 3-2. Malinovskyi me dio la asistencia y no fue el gol más bonito pero me gustó todo de el, como comenzó la jugada, como Malinovskyi me dio la pelota cuando ni siquiera me estaba mirando y luego me gustó el movimiento que hice", contó.



Ahora tiene la cabeza en la Selección Colombia... y todo el cuerpo y su temida potencia al servicio de un equipo que lo necesita desesperadamente para las Eliminatorias y la Copa América.