Edwin Cardona es noticia en Racing Club: ¿Planes de que continúe?

Racing le había dado el permiso a Edwin Cardona de salir de Argentina en los últimos días antes de iniciar la pretemporada para afrontar el primer examen del 2023 que será el 20 de enero por la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes Unidos certamen en el que enfrentarán a un viejo conocido para Edwin: Boca Juniors. El volante que tuvo pasado en el club Xeneize los volverá a enfrentar próximamente.



Como fue la costumbre en el 2022, Edwin Cardona tuvo varias críticas por problemas personales que tuvo en Colombia, pero todo con el permiso de Racing. Además de sus problemas en Argentina por un estado alto de alicoramiento que lo perjudicaron al final de la temporada, pero espera cambiar de página y se alista para la pretemporada y el certamen oficial, y la competencia internacional.

La Copa Conmebol Libertadores llama la atención de Racing que espera dejar un buen papel y con el colombiano Edwin Cardona todavía en sus filas. Por esta razón, el colombiano es noticia en las últimas sesiones de entrenamiento de la 'Academia'. Edwin, que pidió permiso para atender un tema personal por una operación de su esposa en Medellín, cumplió con el tiempo que Fernando Gago le dio y regresó a suelo argentino.



Tras realizarse la operación de su esposa, regresó a Racing para ponerse a tiro en la pretemporada y con las ganas de afrontar los diversos retos que tendrá en el 2023. Edwin Cardona dijo presente con sus compañeros en la sesión del 2 de enero. Comprometido más que nunca parece estar el antioqueño en este nuevo año y en estas competencias que se avecinan.



Por ahora, Racing no ha hablado de altas ni de bajas, más allá de la salida del juvenil Nicolás Meaurio al Guaireña de Paraguay. El defensor no estará, por lo menos en el primer semestre del año al cerrar su préstamo al elenco paraguayo.



Fernando Gago espera que Edwin Cardona esté más concentrado en la temporada que se avecina con el Racing Club de Avellaneda, lo mismo esperan los aficionados que se cansaron muchísimo de la actitud del colombiano. Sin embargo, por el momento, no se ha hablado mucho del futuro de Cardona, y de hecho, el estratega que, en su época como jugador estuvo en el Real Madrid anhela continuar dirigiendo al colombiano. A pasar los problemas personales y ponerse a tiro para cambiar críticas por elogios.