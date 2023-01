Edwin Cardona duro con hinchas de Racing: ‘No ven al ser humano’

A pesar de no haber jugado en la final de la Supercopa Internacional contra Boca Juniors, Edwin Cardona estuvo en la nómina campeona de la Academia y alzó su primer título de la temporada 2023 donde su equipo logró ganar 2-1 a los de Hugo Ibarra con una gran actuación del otro colombiano Johan Carbonero.



En busca de volver a ganar confianza y dejar atrás el mal momento vivido en Racing en la temporada pasada donde Edwin Cardona fue ojo de críticas por su bajo rendimiento y poco estado físico, el volante no ocultó su deseo de ser un buen aporte en el equipo de Fernando Gago, además, alejó malos comentarios que tuvo en su momento.



“Estoy tranquilo, creo que fue un año muy difícil. A veces la gente no ve lo que trasciende más allá de lo futbolístico. Este año lo empezamos un poco complejo por el tema familiar, entonces yo creo que la gente a veces no ve más al ser humano, sino al futbolista que juega y a uno le pueden golpear muchas cosas”, reconoció Edwin Cardona a ESPN una vez se coronó campeón.



De igual manera, Cardona enfatizó en que intentará retomar su nivel y que en 2023 espera volver a tener protagonismo en la Liga Argentina, pues sabe de su potencial. Además, agradeció a Fernando Gago y compañeros por arroparlo en días difíciles y solo espera retribuirles con buen rendimiento.



“Este año estoy muy enfocado y comprometido como lo estuve el año pasado. Yo estoy a disposición, como siempre lo he estado, aportando mi granito de arena. El profe tomará la mejor decisión cada partido, yo siempre estaré cien por ciento para mí y para el equipo. El jugador siempre necesita confianza jugar y eso es lo que quiero. Voy a trabajar para eso. Estoy muy contento aquí en el club”, finalizó Cardona.



"FUE UN AÑO DIFÍCIL EN LO PERSONAL Y EN LO FUTBOLÍSTICO" Cardona habló sobre su situación actual y como se prepara para el 2023.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/VIW5BXEkMR — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2023

Edwin Cardona espera jugar el primer partido de la temporada con su club, pues Racing hará su debut de la Liga Argentina contra Belgrano, juego que se disputará el 29 de enero en el Estadio Presidente Perón.