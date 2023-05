Edwin Cardona, a corazón abierto: habló de Sel. Colombia y Nacional

El volante colombiano Edwin Cardona aprovechó la presencia de la Selección Colombia Sub-20 en Argentina para visitar al equipo nacional, en el que están algunos conocidos suyos, entre ellos, Tomás Ángel. El jugador del Racing aprovechó el momento para desnudar su corazón y hablar de su deseo de volver a la tricolor.



En charla con ESPN, Cardona no solo habló de su sueño de vestirse nuevamente con la camiseta de Colombia, sino también, de el club de sus amores, Atlético Nacional. Edwin le hizo un guiño a los directivos verdolagas para volver. Al finalizar la temporada tomará una decisión sobre su futuro.

"Vine a saludar y pude saludar a pocos, saludé a Tomy (Tomás Ángel). Uno como colombiano se siente orgulloso de que representen el país como lo están haciendo. Alguna vez estuve en el lugar que están ellos, ahora como hincha ver lo que están haciendo es lo máximo", mencionó Edwin tras salir del hotel de concentración de Colombia.



"No he podido ir a un partido por los entrenamientos y quería ir al partido de ayer (en el 2-1 frente a Japón), pero espero ir el sábado porque me está invitando Tomy. Espero poder acompañarlos y ser un colombiano más desde la tribuna", agregó Cardona.



Referirse a la Selección Colombia le mueve fibras. El '10' espera en algún momento ser llamado por Néstor Lorenzo, aunque reconoce el presente de los jóvenes talentos en su posición. "Muchos recuerdos lindos y se me eriza la piel porque fue un proceso muy lindo en Selección. El sueño mío todavía es ese y ahora hay jugadores en gran momento, pero me siento orgulloso de ellos, ver a Carrascal, a Yaser que ya lo llevaron. Eso lo motiva a uno más para estar en ese nivel y volver a la Selección".



Cardona reconoció que "Ojalá pueda tener la oportunidad de tener la confianza en el club y poder demostrar que puedo estar otra vez en la Selección".



Y a propósito de volver a donde fue feliz, Edwin también se refirió a Nacional. No dudaría en regresar. "La idea siempre está y el sueño siempre está. Dios quiera que se pueda dar la oportunidad, me encantaría. No he tenido conversaciones con nadie, están en gran momento y me alegra. Tengo amigos y poder ver lo que está pasando es algo lindo. Ojalá se de la posibilidad de volver".



Finalmente, el volante mencionó que está a la espera de finalizar la temporada con Racing y analizar lo mejor para su futuro. "Espero terminar el semestre acá y ver qué opciones pueda tener y tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre he querido volver al club que me vio nacer y que me dio la oportunidad de ser lo que soy yo. Siempre estaré agradecido".