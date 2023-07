Edwin Cardona ‘no le falló’ a Racing, pero se iría en próximo mercado

Es prácticamente inevitable que la era de Edwin Cardona en Racing Club llegue a su fin en este mercado de fichajes. Así lo reconoció Rubén Capria, manager del club de Avellaneda. El colombiano no pudo consolidarse y se le facilitará su salida, a pesar de tener contrato hasta diciembre del 2024.



Para Capria, “Cardona no nos falló”, pero lamentó que no lograra triunfar en Racing.



“Cuando empieza a jugar bien, se desgarra. A partir de ahí el equipo gana 10-11 partidos seguidos. Quedó afuera. Eso fue un golpe emocional. Después le costó por diferentes cuestiones, por el optimizar todo lo que hace Fernando (Gago). Fernando busca todo el tiempo la optimización del jugador. Es decir, vos no podés regalar tiempo, no podés regalar entrenamientos, no podés regalar nada. Y eso me parece que fue algo que lo relegó”, comentó en Equipo F de ESPN Argentina.

La campaña de Cardona en el último semestre dejó un balance de siete partidos jugados, muchas ausencias, problemas por sus declaraciones y su falta de comunión con la hinchada.



Así, Capria dejó claro el futuro de Cardona en Racing: “Es muy posible que salga”.