Edwin Cardona tiene sentencia de Racing: decisiones para decirle adiós

Racing Club se juega este domingo la posibilidad de salir campeón de la Liga Profesional de Argentina 2022, aunque no depende de sí mismo: debe ganarle a River Plate y esperar un resbalón de Boca Juniors, que enfrenta a Independiente, el archirrival de la Academia.



Aunque el técnico Fernando Gago necesita de todos sus jugadores para la última jornada del torneo argentino, prescindió de Edwin Cardona, quien jugó el que sería su último en Racing el pasado 10 de octubre, contra Atlético Tucumán, y horas más tarde fue detenido por la policía, salió positivo en una prueba de alcoholemia y le retuvieron su auto y su licencia de conducción.



Cardona no fue convocado para enfrentar a River, una decisión que le deja claro que Racing ya tomó la decisión de no contar con el colombiano para el 2023.



Según informó el diario ‘Olé’, Gago “molesto por sus actos de mala conducta, cansado de su bajo nivel y poco compromiso, le dará vía libre a la dirigencia para que le busque club en el próximo mercado de pases”.



La publicación asegura que a Racing ya han llegado sondeos de otros equipos, insistiendo en que Atlético Nacional estaría interesado, así como clubes de Ecuador y México.



“El club de Avellaneda había pactado el arribo de Cardona en 3.300.000 dólares entre la mitad de la ficha y su salario, cifra total a pagar si el jugador completara el contrato hasta diciembre de 2024. ‘Si se va en diciembre, Racing habrá pagado algo más de 1.000.000 de dólares por el jugador’, le contó a este diario un importante dirigente de Racing”, contó ‘Olé’.