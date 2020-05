Cardona sigue sonando en Argentina: presidente de Boca no lo olvida

El interés de Edwin Cardona por volver a vestir la camiseta de Boca Juniors no es un secreto, el volante colombiano ha manifestado en varias ocasiones que sueña con volver al equipo xeneize, pero sabe que no solo depende de él para efectuar un futuro regreso al fútbol argentino.

Las directivas no es ajena a la situación, por el contrario, intentaron volver a contratar al jugador a comienzo de año, pero por circunstancias externas no se logró el acuerdo final. Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, no se olvida del colombiano, afirmando el gusto que hay por el jugador: “Al principio se había hablado con él para traerlo. Es un jugador que a mí me gusta, y mucho; pero pasó lo del problema que tuvo tras accidentarse con la bicicleta y en medio de eso le apareció una oferta mejor”.

Ameal, quien dialogó con TyC Sports, finalizó el tema mencionando que junto a Russo y Riquelme pasan las horas hablando de fútbol, siempre con el objetivo de analizar las mejores opciones para el equipo: “Yo hablo a diario con Román, la vez pasada duramos hablando de fútbol con Miguel Ángel Russo hasta las cinco de la mañana. No se nos escapa nada en cuanto a la conformación del equipo que queremos”.

Hay que recordar que Cardona tiene contrato con Tijuana hasta finales de 2020 y es posible que con la nueva junta directiva, exista una posibilidad del añorado regreso del futbolista colombiano a Boca Juniors.