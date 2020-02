¿Qué hay por decir de Boca? Cardona habló en su llegada a Tijuana

Edwin Cardona fue presentado este jueves como nuevo jugador de los Xolos de Tijuana y en su presentación dio detalles de cómo fue el mercado de fichajes para él.

“Estaba ya con mi familia y me llamaron, pero no lo pensé en venir. Lo bonito es que se hizo en menos de un día y estoy agradecido. Que no sea solamente un año sino mucho más tiempo", dijo en rueda de prensa.

Cardona también confirmó que sí estuvo cerca de llegar a Boca Juniors, aunque no dio a conocer si la oferta del fútbol árabe fue cierta.

“Soy muy creyente de Dios y no creo en casualidades sino en que Él lo tiene todo controlado. Tenía un precontrato con otro club, lo de Boca era real y solo faltaba viajar. Mi llegada acá lo hicimos en un día y eso me gustó", contó.

El antioqueño no es el primer jugador que llega al equipo de Tijuana, pues recientemente por allí pasó con mucho éxito Dayro Moreno y actualmente está Christian Rivera y Kevin Balanta, quien está con la Selección Colombia en el Preolímpico.

“Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo para volver a la Selección. Ver lo que Dayro hacía era bonito, así que quiero aportarle al club y a mis compañeros”, relató.

Aunque no se refirió a la lesión en su muñeca, sí dijo que está en óptimas condiciones para competir, aunque seguramente no lo hará este fin de semana.

“Físicamente estoy muy bien porque venía entrenando. Jugar este fin de semana es difícil porque el profe ya seguramente tenía todo planeado para este partido. La próxima semana veremos qué pasa porque ya estaré en más partidos", finalizó.